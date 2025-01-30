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В России вышел фильм «Моди» от Джонни Деппа с Аль Пачино

В России вышел фильм «Моди» от Джонни Деппа с Аль Пачино
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30 января в кинотеатрах России состоялась премьера фильма «Моди» от Джонни Деппа. Лента уже доступна для просмотра во многих киносетях страны.

Видео доступно во VK-группе Russian World Vision. Права на видео принадлежат Russian World Vision.

«Моди» рассказывает о 72 часах из жизни итальянского художника Амедео Модильяни во времена разрушенного войной Парижа в период Первой мировой войны. Скрываясь от полиции, художник отвергает желание своих коллег из богемы завершить карьеру и покинуть город. Однажды Модильяни сталкивается с коллекционером, который может изменить его жизнь.

Главную роль в картине исполнил Риккардо Скамарчо, известный по «Джону Уику 2» и «Призракам в Венеции». В ленте также снялся оскароносный Аль Пачино («Запах женщины»), а оператором выступил Никола Пекорини («Страх и ненависть в Лас-Вегасе»).

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