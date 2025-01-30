Netflix снимет и другие сериалы по «Ведьмаку» после финала шоу

Шоураннер сериала «Ведьмак» от Netflix Лорен Хиссрик пообщалась с журналистами издания SFX. В ходе разговора она заявила, что выход финального пятого сезона сериала не означает, что это конец всех историй по вселенной от её команды.

Мы решили закончить сериал на пятом сезоне, на том же моменте, когда завершается сюжет книг. Однако это не значит, что нельзя рассказать другие истории.

Работа над четвёртым сезоном «Ведьмака» от Netflix ведётся уже более двух лет. Несмотря на негативные отзывы фанатов игры и резкую реакцию зрителей на замену Кавилла, продюсеры продолжают работу над проектом. Съёмки удалось начать лишь в апреле 2024 года.

У четвёртого сезона «Ведьмака» пока нет даже примерной даты выхода. Шоу доступно для просмотра в стриминговом сервисе Netflix.