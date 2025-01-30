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Уилл Смит показал кадр из музыкального клипа в стиле «Матрицы»

Уилл Смит показал кадр из музыкального клипа в стиле «Матрицы»
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6 января американский актёр Уилл Смит опубликовал загадочное сообщение в соцсетях, связанное с «Матрицей». В нём артист вспомнил события 1997 года, когда режиссёры Вачовски предложили ему сыграть роль Нео в культовой трилогии, однако он отказался.

Как выяснилось, данным сообщением артист тизерил песню Beautiful Scars, над которой он работал вместе с рэпером Биг Шоном. Теперь актёр опубликовал кадр из предстоящего клипа на свою песню: на нём он одет в костюм Нео, который держит в руке красную таблетку.

Напонмим, на обложке сингла Уилл Смит и Биш Шон также одеты, как персонажи из «Матрицы», а их имена написаны стилизованным компьютерным шрифтом.

Трек Beautiful Scars выйдет 30 января.

Фото Уилл Смита в стиле «Матрицы»

Фото: Соцсети Уилла Смита

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