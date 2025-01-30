Криминальная драма «Дело «Мальдорор» выйдет в России 24 апреля — русский трейлер

Вышел русский трейлер криминальной драмы «Дело «Мальдорор»». Из ролика стало известно, что премьера ленты в кинотеатрах России состоится 24 апреля.

Видео доступно на YouTube-канале «топКино». Права на видео принадлежат Frakas Productions.

Сюжет картины основан на реальных событиях. События разворачиваются в 1995 году, когда бесследное исчезновение двух девочек потрясает население. Пока местные СМИ множат версии произошедшего, молодой детектив Поль Шартье присоединяется к секретному расследованию под грифом «Мальдорор». Однако стандартные полицейские методы кажутся Полю устаревшими и малоэффективными. Вопреки приказам начальства, он решает взять дело в свои руки и начинает охоту на маньяка в одиночку.

В актёрский состав вошли Антони Бажон, Альба Гайя Крагеде Беллуджи, Алексис Маненти, Серхи Лопес, Лоран Люка, Давид Муржиа, Беатрис Даль, Лубна Азабаль, Жакки Берруайе, Мелани Дуте и другие. Кресло режиссёра занял Фабрис Дю Вельц.