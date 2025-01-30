Третий сезон «Игры в кальмара» выйдет 27 июня — первые кадры

Netflix объявил, что третий и заключительный сезон сериала «Игра в кальмара» выйдет 27 июня. Ко всему прочему, авторы шоу опубликовали новый постер грядущего сезона. Другие детали пока не раскрываются.

Второй сезон «Игры в кальмара» вышел 26 декабря — все семь эпизодов можно было посмотреть в один день. Сюжет продолжения рассказывает, как Сон Ки Хун в исполнении Ли Джон Джэ возвращается в игру на выживание, чтобы разоблачить её новых организаторов и положить конец человеческим смертям.

Первый сезон шоу про тайный турнир на выживание собрал более 2,8 млрд часов просмотров. Для сравнения: «Уэнсдей» вместе с четвёртым сезоном «Очень странных дел» с трудом превысил 50% от этой отметки. Корейское шоу стало настоящим хитом Netflix и прогремело на весь мир, оставив большой отпечаток в современной поп-культуре.

Первые кадры третьего сезона

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Первый постер третьего сезона