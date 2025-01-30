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Фильм «Франкенштейн» Гильермо дель Торо выйдет в ноябре 2025 года — новый кадр

Фильм «Франкенштейн» Гильермо дель Торо выйдет в ноябре 2025 года — новый кадр
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Стриминговый сервис Netflix объявил, что премьера фильма «Франкенштейн» Гильермо дель Торо состоится в ноябре 2025 года. Точная дата выхода пока не раскрывается.

«Франкенштейн» расскажет о докторе Викторе Франкенштейне, который путём чудовищных экспериментов создал настоящее чудовище, представляющее опасность для всех живущих людей. Гильермо дель Торо пытался экранизировать одноимённое произведение много лет, однако добрался до него лишь после того, как выпустил для Netflix «Кабинет редкостей» и «Пиноккио».

Главные роли в будущей картине исполнили Чарльз Дэнс («Игра престолов»), Оскар Айзек («Лунный рыцарь»), Кристоф Вальц («Бесславные ублюдки»), Джейкоб Элорди («Солтбёрн») и Миа Гот («Обитель теней»).

Новый кадр

Фото: Netflix

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