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IEM Katowice 2025. Групповой этап. День 2. Стрим В
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Virtus.pro сыграет в матче за выход в основную стадию IEM Katowice 2025 по CS2

Virtus.pro сыграет в матче за выход в основную стадию IEM Katowice 2025 по CS2
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Российская Virtus.pro заработала первую победу в рамках плей-ин топ-турнира IEM Katowice 2025 по Counter-Strike 2.

После поражения от paiN Gaming «медведи» упали в нижнюю сетку, где в матче на вылет команда из России противостояла португальской SAW. VP разгромила своих оппонентов со счётом 2:0, отдав всего семь раундов за best-of-3 серию.

CS 2. Intel Extreme Masters Katowice 2025 . Плей-ин. Раунд 1 (нижняя сетка)
30 января 2025, четверг. 15:30 МСК
Virtus.pro
Окончен
2 : 0
SAW

В итоге португальцы одними из первых покинули ивент в Катовице. Что касается россиянин, они прошли во второй раунд нижней сетки, где будут бороться за выход в основную стадию.

Чемпионат IEM Katowice 2025 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 29 января по 9 февраля в Катовице, Польша. В рамках соревнования 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

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