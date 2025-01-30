Virtus.pro сыграет в матче за выход в основную стадию IEM Katowice 2025 по CS2

Российская Virtus.pro заработала первую победу в рамках плей-ин топ-турнира IEM Katowice 2025 по Counter-Strike 2.

После поражения от paiN Gaming «медведи» упали в нижнюю сетку, где в матче на вылет команда из России противостояла португальской SAW. VP разгромила своих оппонентов со счётом 2:0, отдав всего семь раундов за best-of-3 серию.

В итоге португальцы одними из первых покинули ивент в Катовице. Что касается россиянин, они прошли во второй раунд нижней сетки, где будут бороться за выход в основную стадию.

Чемпионат IEM Katowice 2025 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 29 января по 9 февраля в Катовице, Польша. В рамках соревнования 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.