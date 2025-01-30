Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Katowice 2025. Групповой этап. День 2. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел первый тизер второго сезона сериала «Уэнсдей»

Вышел первый тизер второго сезона сериала «Уэнсдей»
Комментарии

Netflix опубликовала первый тизер второго сезона сериала «Уэнсдей». В ролике показали Уэнздей Аддамс в исполнении Дженны Ортеги и пару локаций.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix India. Права на видео принадлежат Netflix.

Детали сюжета второго сезона пока неизвестны. В продолжении к команде присоединились Стив Бушеми («Большой Лебовски») и Билли Пайпер («Доктор Кто»), а также был ряд приглашённых звёзд — в их числе Тандиве Ньютон («Мир Дикого Запада») и Кристофер Ллойд («Назад в будущее»).

Четыре эпизода, то есть половину сезона, снял сам Тим Бёртон, который работал над первым сезоном. Первый сезон шоу вышел в ноябре 2022 года.

Премьера продолжения состоится до конца 2025 года в стриминговом сервисе Netflix. Точная дата пока не раскрывается.

Материалы по теме
Обзор фильма «Злой город». Отличный российский блокбастер о войне с монголами
Обзор фильма «Злой город». Отличный российский блокбастер о войне с монголами
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android