Вышел первый тизер второго сезона сериала «Уэнсдей»

Netflix опубликовала первый тизер второго сезона сериала «Уэнсдей». В ролике показали Уэнздей Аддамс в исполнении Дженны Ортеги и пару локаций.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix India. Права на видео принадлежат Netflix.

Детали сюжета второго сезона пока неизвестны. В продолжении к команде присоединились Стив Бушеми («Большой Лебовски») и Билли Пайпер («Доктор Кто»), а также был ряд приглашённых звёзд — в их числе Тандиве Ньютон («Мир Дикого Запада») и Кристофер Ллойд («Назад в будущее»).

Четыре эпизода, то есть половину сезона, снял сам Тим Бёртон, который работал над первым сезоном. Первый сезон шоу вышел в ноябре 2022 года.

Премьера продолжения состоится до конца 2025 года в стриминговом сервисе Netflix. Точная дата пока не раскрывается.