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Вышел новый тизер пятого сезона криминального сериала «Ты» — премьера 24 апреля

Вышел новый тизер пятого сезона криминального сериала «Ты» — премьера 24 апреля
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Netflix опубликовала новый тизер пятого сезона криминального сериала «Ты». В ролике авторы показали Джо Голдберга, запертого в прозрачной клетке.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сериал «Ты» рассказывает о серийном убийце по имени Джо Голдберг, который преследует девушек, втирается к ним в доверие, а потом сурово расправляется. Действие каждого сезона разворачивалось в разных местах: от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса и Парижа. В четвёртом сезоне Джо сбегает в Лондон и берёт себе личность преподавателя литературы.

Пятый сезон шоу стартует в стриминговом сервисе Netflix 24 апреля.

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