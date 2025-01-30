Фильм «Достать ножи 3» с Дэниелом Крейгом выйдет осенью — первый кадр

Netflix объявила, что фильм «Достать ножи: Проснись, мертвец» с Дэниелом Крейгом в главной роли выйдет осенью. Точная дата премьера пока не раскрывается. Также авторы ленты опубликовали первый кадр из грядущего продолжения.

Помимо Крейга, в картине также сыграют Томас Хейден Чёрч (Песочный человек из «Человека-паука»), Джереми Реннер (Соколиный глаз из «Мстителей») и Джош Бролин (Танос из «Мстителей» и Агент Кей в фильме «Люди в чёрном»).

Первая часть «Достать ножи» вышла в 2019 году и получила массу положительных отзывов, а премьера второго фильма состоялась в 2022 году — картину тоже приняли очень тепло как критики, так и обычные зрители.

Первый кадр