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Капитан Америка не вернётся в «Мстителях 5»

Капитан Америка не вернётся в «Мстителях 5»
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Крис Эванс пообщался с журналистами издания Esquire. В ходе разговора актёр заявил, что не появится в роли Капитана Америки в фильме «Мстители: Судный день». По его словам, его персонаж уже ушёл на пенсию.

Да, нет… он [Капитан Америка] счастливо вышел на пенсию!

«Мстители: Судный день» расскажет о том, как герои вместе с Фантастической четвёркой выступят против Доктора Дума. Образ последнего на экране воплотит Роберт Дауни-младший.

Фильм «Мстители: Судный день» выйдет в США 1 мая 2026 года и станет частью шестой фазы киновселенной Marvel. Премьера следующих «Мстителей», «Секретных войн», состоится 7 мая 2027 года.

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