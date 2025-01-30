Капитан Америка не вернётся в «Мстителях 5»

Крис Эванс пообщался с журналистами издания Esquire. В ходе разговора актёр заявил, что не появится в роли Капитана Америки в фильме «Мстители: Судный день». По его словам, его персонаж уже ушёл на пенсию.

Да, нет… он [Капитан Америка] счастливо вышел на пенсию!

«Мстители: Судный день» расскажет о том, как герои вместе с Фантастической четвёркой выступят против Доктора Дума. Образ последнего на экране воплотит Роберт Дауни-младший.

Фильм «Мстители: Судный день» выйдет в США 1 мая 2026 года и станет частью шестой фазы киновселенной Marvel. Премьера следующих «Мстителей», «Секретных войн», состоится 7 мая 2027 года.