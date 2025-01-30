Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Katowice 2025. Групповой этап. День 2. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер хоррора Ash со звездой «Во все тяжкие» Аароном Полом

Вышел трейлер хоррора Ash со звездой «Во все тяжкие» Аароном Полом
Аудио-версия:
Комментарии

Вышел трейлер научно-фантастического хоррора Ash со звездой «Во все тяжкие» Аароном Полом. В ролике показали центральных героев истории, завязку сюжета и различные локации.

Видео доступно на YouTube-канале RLJE Films. Права на видео принадлежат XYZ Films.

Согласно синопсису, главная героиня Рия просыпается на загадочной планете Ash и обнаруживает, что её команда мертва. Ей на помощь приходит Брион, и вместе им предстоит пройти через множество испытаний, чтобы выжить.

Также в актёрский состав вошли Эйса Гонсалес, Ико Увайс, Кейт Эллиотт, Бела Коале, Стивен Э́ллисон, Эндрю Миллер и другие. Кресло режиссёра занял Стивен Э́ллисон, известный под псевдонимом Flying Lotus.

Премьера ленты в кинотеатрах России состоится до конца года. Точная дата выхода пока не раскрывается.

Материалы по теме
Бескомпромиссные казахские бандиты. Обзор фильма «Рэкетир: Новые времена»
Бескомпромиссные казахские бандиты. Обзор фильма «Рэкетир: Новые времена»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android