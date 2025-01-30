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Игровой фестиваль Summer Game Fest 2025 стартует 6 июня и пройдёт в формате Е3

Игровой фестиваль Summer Game Fest 2025 стартует 6 июня и пройдёт в формате Е3
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Организаторы крупной игровой выставки Summer Game Fest анонсировали новый стрим, который пройдёт грядущим летом. В этот раз ивент будет напоминать выставку E3 — впервые в истории SGF пройдёт в офлайн-режиме с блогерами и журналистами.

Так, церемония открытия состоится уже в ночь с 6 на 7 июня — зрителей ждёт большая трансляция с анонсами и показами игр. С 7 по 9 июня журналисты и инфлюэнсеры смогут опробовать будущие игры в формате закрытых показов сразу от 40 крупных издателей.

Наконец, на Summer Game Fest 2025 пройдёт деловая часть с разработчиками видеоигр. На ней студии встретятся с блогерами и лидерами мнений, чтобы обсудить будущие изменения в индустрии и возможные деловые партнёрства.

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