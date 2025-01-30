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Гонка Forza Horizon 5 выйдет на PlayStation 5 уже весной

Гонка Forza Horizon 5 выйдет на PlayStation 5 уже весной
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Студия Playground Games объявила о выходе гонки Forza Horizon 5 на PlayStation 5. Игра поступит в продажу на консоли от Sony уже весной 2025 года — точная дата выхода станет известна позже. Страница игры уже появилась в PlayStation Store, сейчас её можно добавить в список желаемого.

Фото: Playground Games

Разработчики также поделились первыми деталями порта. Так, версия гонки для PS5 будет поддерживать кроссплей — это значит, что покупатели смогут играть с владельцами тайтла на ПК и Xbox Series без ограничений. Геймеров на PlayStation 5 также ждут все вышедшие ранее дополнения: Hot Wheels, Rally Adventure и наборы с автомобилями.

Релиз Forza Horizon 5 на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass состоялся в ноябре 2021 года. За это время гонка привлекла более 30 млн человек — это одна из самых успешных игр в истории Microsoft.

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