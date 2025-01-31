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Хоррор «Кинопроба» Такаси Миике получит ремейк

Хоррор «Кинопроба» Такаси Миике получит ремейк
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По данным издания Deadline, хоррор-фильм «Кинопроба» 1999 года режиссёра Такаси Миике получит ремейк. Постановщиком новой версии ленты выступит Кристиан Тафдруп, автор датского триллера «Не говори никому».

Сюжет оригинальной картины рассказывал про мужчину, который семь лет назад потерял жену. Он решает найти себе подругу жизни. С помощью приятеля из шоу-бизнеса он организовывает кинопробы, которые становятся смотринами девушек разных возрастов и их вредных привычек. Фильмом ужасов проект сделали резкие и неожиданные переходом от романтической истории к изображению пыток.

Деталей ремейка нет. Информации про актёрский состав и дату выхода пока нет.

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