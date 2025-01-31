Появился первый кадр криминального триллера RIP с Мэттом Дэймоном и Беном Аффлеком

Издание Variety опубликовало первый кадр криминального триллера RIP, главные роли в котором исполнили Мэтт Дэймон и Бен Аффлек. На кадре изображены персонажи актёров.

Сюжет проекта расскажет о том, как полицейские из Майами обнаруживают миллионы долларов наличными в заброшенном тайнике и решают, что будут с ними делать.

Новый боевик будет очередным воссоединением двух голливудских друзей. Ранее оба артиста снялись в семи совместных произведениях, включая «Умницу Уилл Хантинг» и недавнюю историческую драму «Последняя дуэль» Ридли Скотта.

У ленты RIP есть окно премьеры — картина выйдет на Netflix осенью.