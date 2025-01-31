Вышел отрывок фильма «Электрический штат» от режиссёров «Мстителей» со звёздами Голливуда

Netflix опубликовал отрывок из фильма «Электрический штат» от братьев Энтони и Джо Руссо — режиссёров «Мстителей». В ролике показали, как один из роботов несёт на себе автомобиль с персонажем Криса Пратта.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

События ленты развернутся в альтернативном 1994 году, когда ожесточённая война людей и искусственного интеллекта закончилась ничьей. Население пытается восстановиться после масштабных потерь, а роботы отправились в зону отчуждения.

Премьера картины «Электрический штат» состоится 14 марта 2025 года в стриминговом сервисе Netflix.