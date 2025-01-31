ESL назвал команды по Доте, использовавшие баг — в список попали Spirit, VP и ещё 11 тегов

Турнирный оператор ESL огласил результаты расследования, касающегося использования запрещённого бага в отборочных к топ-ивенту ESL One Raleigh 2025 по Dota 2.

После возникновения резонанса в сообществе дисциплины организаторы соревнований подробно изучили матчи всех участников квалификаций. В итоге ESL решил принять меры в соответствии с количеством нарушений, в данном случае соразмерно числу моментов использования бага. На другие ивенты это не распространяется.

Таким образом, систематически нарушили правила такие команды, как NAVI Junior (115 нарушений), 9Pandas (160) и Aurora Gaming (50). Данные коллективы дисквалифицированы с ESL One Raleigh 2025. Стоит отметить, что только «молодёжка» NAVI отобралась на ивент.

Следующие составы редко обращались к багу, но намеренно делали это в важные игровые моменты: Passion UA, One Move, VP, Winter Bear, Tundra Esports, Team Spirit и Team Secret. Данные коллективы будут оштрафованы.

Были и команды, которые использовали баг лишь один-два раза. К ним ESL отнёс Shopify Rebellion, Wildcard и Natus Vincere. Все они получили предупреждения.

Наконец, за Nigma Galaxy, Talon Esports, Gaimin Gladiators и M80 также были замечены случаи, похожие на использование внутриигровой ошибки, но доказать факт «абуза» организаторам не удалось, поэтому к упомянутым ростерам санкции не были применены.

Ранее в сообществе Dota 2 поднялось бурное обсуждение, связанное с дисквалификацией команды NAVI Junior с топ-турнира ESL One Raleigh 2025 за использование бага с предметом Smoke of Deceit.