В «Крике 7» сыграет звезда франшизы Скотт Фоли — актёр вернётся спустя 26 лет

По данным издания Deadline, актёрский состав фильма «Крик 7» пополнил Скотт Фоли. Интересно, что этот актёр известен фанатам франшизы «Крик». В третьей части он сыграл, собственно говоря, самого убийцу. Загвоздка в том, что персонаж Скотта умер в ленте.

Скорее всего, герой появится во флэшбеках, поскольку иной способ показать его в ленте тяжело представить.

В фильме ужасов сыграют Анна Кэмп и Мэйсон Гудинг, который появлялся в двух последних частях хоррора. В актёрский состав также вошли Маккенна Грейс, Нив Кэмпбелл, которая вернётся к своей роли, а также Изабель Мэй, Селеста О’Коннор и Асе Джерманн. Кортни Кокс повторит образ журналистки Гейл Уэзерс из прошлых частей.

Седьмая часть франшизы расскажет о Сидни Прескотт и её дочери, других деталей сюжета пока нет. «Крик 7» должен выйти 27 февраля 2026 года.