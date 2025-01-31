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Расписание третьего дня IEM Katowice 2025 по CS2 — VP против MIBR в матче за слот

Сегодня, 31 января, завершится плей-ин топ-турнира IEM Katowice 2025 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1 млн.

По итогам финального дня первой стадии определятся все участники группового этапа. Проигравшие в нижней сетке покинут ивент.

Расписание игр IEM Katowice 2025 по CS2 на 31 января, пятница:

15:30. Верхняя сетка, Wildcard (Северная Америка) — FURIA Esports (Бразилия);

15:30. Нижняя сетка, Team Liquid (Северная Америка) — Complexity Gaming (США);

18:00. Нижняя сетка, MIBR (Бразилия) — Virtus.pro (Россия) ;

; 18:00. Нижняя сетка, HEROIC (Европа) — BIG (Германия);

20:30. Нижняя сетка, paiN Gaming (Бразилия) — Astralis (Дания);

20:30. Нижняя сетка, проигравший первой серии — победитель второй серии.

Топ-турнир IEM Katowice 2025 по CS2 проходит в LAN-формате с 29 января по 9 февраля в Катовице, Польша. В рамках соревнования 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.