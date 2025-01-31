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В работе находится ремейк фильма «Факультет» 1998 года

В работе находится ремейк фильма «Факультет» 1998 года
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Издание Variety сообщило, что ремейк фильма «Факультет» запустили в работу. Продюсером ленты выступит Роберт Родригес, снявший оригинал. Сценаристом картины станет Дрю Хэнкок, режиссёр «Компаньона» и других проектов.

Оригинальная лента была сосредоточена на группе студентов, которые начинают подозревать, что эксцентричные администраторы и учителя их средней школы скрывают смертельную тайну.

«Факультет» вышел в 1998 году. Он собрал в прокате $ 63,2 млн и в последующие десятилетия приобрёл поклонников. В картине сыграли Джош Хартнетт, Элайджа Вуд, Джордана Брюстер, Клеа ДюВалл и другие актёры.

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