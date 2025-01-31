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Инсайдер назвал игры Sony, которые никогда не выйдут на ПК

Инсайдер назвал игры Sony, которые никогда не выйдут на ПК
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Инсайдер Bryank75, который первым слил скриншоты ПК-версии Returnal, рассказал, что у Sony есть игры, которые она не хочет выпускать на компьютеры. Речь про ремейк Demon's Souls и Gran Turismo 7.

По словам инсайдера, по какой-то причине Sony не планирует выпуск именно этих игр на ПК. Более того, Demon's Souls уже начали портировать на компьютеры, но потом разработку свернули, а Gran Turismo 7 даже не начинали переносить.

Геймеры спросили у Bryank75, значит ли это, что Sony перестанет уделять внимание рынку на ПК и не будет выпускать свои игры там. Инсайдер отметил, что это маловероятно, поскольку сейчас у компании есть богатые планы на платформу.

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