Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 3. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

iPhone 16 Pro Max рекордно подешевел в России

iPhone 16 Pro Max рекордно подешевел в России
Комментарии

По информации издания Hi-Tech Mail, цена на iPhone 16 Pro Max в России опустилась до рекордного минимума за всё время с момента старта продаж в сентябре 2024-го. Падение в цене составило 20%.

Стоимость iPhone 16 Pro Max на старте продаж составляла 195 тыс. рублей, в ноябре 2024 года — 155 тыс. рублей, а перед Новым годом смартфон можно было найти в среднем за 130-140 тыс. рублей. Сейчас iPhone 16 Pro Max на 256 ГБ у розничных продавцов можно приобрести по цене от 119 тыс. рублей.

Таким образом, экономия составляет 5% по сравнению с декабрём, или 20%, то есть пятую часть от изначальной стоимости, которая была установлена осенью прошлого года.

Материалы по теме
Что такое DeepSeek и как пользоваться китайским искусственным интеллектом
Что такое DeepSeek и как пользоваться китайским искусственным интеллектом
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android