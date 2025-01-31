iPhone 16 Pro Max рекордно подешевел в России

По информации издания Hi-Tech Mail, цена на iPhone 16 Pro Max в России опустилась до рекордного минимума за всё время с момента старта продаж в сентябре 2024-го. Падение в цене составило 20%.

Стоимость iPhone 16 Pro Max на старте продаж составляла 195 тыс. рублей, в ноябре 2024 года — 155 тыс. рублей, а перед Новым годом смартфон можно было найти в среднем за 130-140 тыс. рублей. Сейчас iPhone 16 Pro Max на 256 ГБ у розничных продавцов можно приобрести по цене от 119 тыс. рублей.

Таким образом, экономия составляет 5% по сравнению с декабрём, или 20%, то есть пятую часть от изначальной стоимости, которая была установлена осенью прошлого года.