«Гладиатор 2» стал самым популярным фильмом у российских пиратов в январе

Компания F.A.С.С.T. по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в январе 2025 года. Подобная статистика публикуется ежемесячно, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета.

Абсолютным лидером топа стал «Гладиатор 2» Ридли Скотта — лента вышла в онлайне в конце декабря и сразу же стала крайне популярна в Сети. На втором месте оказался французский боевик «Ad Vitam: За жизнь», а замкнул тройку ещё один боевик, «Снова в деле» с Кэмерон Диас от Netflix.

В топ-10 также вошли драма «Настоящая боль» Джесси Айзенберга, хоррор «Носферату» и российская спортивная драма «Федя. Народный футболист».

Топ-10 самых популярных фильмов у российских пиратов в январе 2025 года