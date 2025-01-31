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«Гладиатор 2» стал самым популярным фильмом у российских пиратов в январе

«Гладиатор 2» стал самым популярным фильмом у российских пиратов в январе
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Компания F.A.С.С.T. по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в январе 2025 года. Подобная статистика публикуется ежемесячно, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета.

Абсолютным лидером топа стал «Гладиатор 2» Ридли Скотта — лента вышла в онлайне в конце декабря и сразу же стала крайне популярна в Сети. На втором месте оказался французский боевик «Ad Vitam: За жизнь», а замкнул тройку ещё один боевик, «Снова в деле» с Кэмерон Диас от Netflix.

В топ-10 также вошли драма «Настоящая боль» Джесси Айзенберга, хоррор «Носферату» и российская спортивная драма «Федя. Народный футболист».

Топ-10 самых популярных фильмов у российских пиратов в январе 2025 года

  1. «Гладиатор 2».
  2. «Ad Vitam: За жизнь».
  3. «Снова в деле».
  4. «Настоящая боль».
  5. «Ошибка времени. Мультивселенная».
  6. «Носферату».
  7. «Любовь Советского Союза».
  8. «Крейвен-охотник».
  9. «Миссия: красный».
  10. «Федя. Народный футболист».
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