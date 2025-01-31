«Это как восемь блокбастеров»: авторы «Очень странных дел» — о пятом сезоне сериала

Создатели сериала «Очень странные дела» братья Дафферы поделились новой информацией о пятом, финальном сезоне проекта. По словам авторов, это будет по-настоящему эпичное завершение саги, где каждый эпизод будет сравним с большим киноблокбастером.

Дафферы отметили, что провели на съёмках целый год и накопили около 650 часов хронометража. Создатели не стали вдаваться в подробности, отметив лишь, что сезон будет большим приключением от начала и до самого конца.

Мы потратили на съёмки целый год. К концу мы сняли более 650 часов хронометража. Разумеется, это наш самый большой и самый амбициозный сезон. Это как восемь блокбастеров. Это красиво, это довольно безумно. Пятый сезон будет большим и эпичным. Там нет времени для роста. Это будет напряжённо: от начала и до конца.

Пятый сезон «Очень странных дел» станет большим финалом всего сериала. В нём вновь будет восемь эпизодов, которые поставят точку во флагманском проекте Netflix. Шоу завершится уже в 2025 году, точную дату выхода назовут позже.