Новая часть «Бриджит Джонс» выйдет онлайн в России 14 февраля

«Кинопоиск» сообщил, что премьера «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» состоится в онлайн-кинотеатре 14 февраля. Картину можно будет посмотреть как в дубляже, так и с оригинальными субтитрами.

Сюжет новой части расскажет о том, как Бриджит воспитывает двоих детей, переживает из-за возраста и снова стоит перед выбором — между харизматичным красавчиком Рокстером и заботливым учителем её детей Скоттом.

Рене Зеллвегер и Хью Грант вернутся к своим ролям, а Колин Фёрт появляется во флешбэках. Новых претендентов на сердце Бриджит сыграли Лео Вудалл, известный по проектам «Белый лотос» и «Один день» и Чиветель Эджиофор, сыгравший в «Докторе Стрэндже» и других лентах.