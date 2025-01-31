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Новая часть «Бриджит Джонс» выйдет онлайн в России 14 февраля

Новая часть «Бриджит Джонс» выйдет онлайн в России 14 февраля
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«Кинопоиск» сообщил, что премьера «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» состоится в онлайн-кинотеатре 14 февраля. Картину можно будет посмотреть как в дубляже, так и с оригинальными субтитрами.

Сюжет новой части расскажет о том, как Бриджит воспитывает двоих детей, переживает из-за возраста и снова стоит перед выбором — между харизматичным красавчиком Рокстером и заботливым учителем её детей Скоттом.

Рене Зеллвегер и Хью Грант вернутся к своим ролям, а Колин Фёрт появляется во флешбэках. Новых претендентов на сердце Бриджит сыграли Лео Вудалл, известный по проектам «Белый лотос» и «Один день» и Чиветель Эджиофор, сыгравший в «Докторе Стрэндже» и других лентах.

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