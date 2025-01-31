Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 3. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Hogwarts Legacy появилась официальная поддержка модов

В Hogwarts Legacy появилась официальная поддержка модов
Аудио-версия:
Комментарии

Студия Avalanche Software объявила о выпуске официального инструментария для создания модов для Hogwarts Legacy. Функционал уже доступен полностью бесплатно в Epic Games Store под названием Hogwarts Legacy Creatorkit.

Видео доступно на YouTube-канале Hogwarts Legacy. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Вместе с набором официальных инструментов пользователи теперь могут создавать различные модификации: от забавных средств передвижения до полноценных квестов и челленджей для самых умелых волшебников.

Установить моды можно в самой игре по «Гарри Поттеру» — для этого нужно перейти во вкладку «Моды» и ознакомиться с доступными вариантами. У каждой модификации есть отдельная страница с описанием и рейтингом одобрения пользователей. Функционал доступен только на ПК в Steam и Epic Games Store.

Материалы по теме
Ветеран Dragon Age сделал свою игру мечты: обзор Eternal Strands
Ветеран Dragon Age сделал свою игру мечты: обзор Eternal Strands
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android