В Hogwarts Legacy появилась официальная поддержка модов

Студия Avalanche Software объявила о выпуске официального инструментария для создания модов для Hogwarts Legacy. Функционал уже доступен полностью бесплатно в Epic Games Store под названием Hogwarts Legacy Creatorkit.

Видео доступно на YouTube-канале Hogwarts Legacy. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Вместе с набором официальных инструментов пользователи теперь могут создавать различные модификации: от забавных средств передвижения до полноценных квестов и челленджей для самых умелых волшебников.

Установить моды можно в самой игре по «Гарри Поттеру» — для этого нужно перейти во вкладку «Моды» и ознакомиться с доступными вариантами. У каждой модификации есть отдельная страница с описанием и рейтингом одобрения пользователей. Функционал доступен только на ПК в Steam и Epic Games Store.