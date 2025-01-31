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Студия GamesVoice начала сбор на русскую озвучку для GTA: San Andreas

Студия GamesVoice начала сбор на русскую озвучку для GTA: San Andreas
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Российская студия GamesVoice объявила о запуске сбора на русскую озвучку для GTA: San Andreas. Это произошло спустя неделю после выпуска дубляжа для культовой GTA: Vice City.

В команде заявили, что финансирование русской озвучки для San Andreas пройдёт в несколько этапов. Сейчас авторам потребуется 1,2 млн рублей — эта сумма пойдёт на озвучание основного сюжета. Если студии удастся собрать необходимую сумму, то после этого она запустит ещё один сбор — на озвучку радиостанций.

В GamesVoice отметили, что при удачном стечении обстоятельств на озвучку GTA: San Andreas уйдёт минимум несколько лет, поэтому в ближайшее время релиза русского дубляжа ждать не стоит. Сейчас в команде также занимаются озвучанием ремейка SIlent Hill 2 и хоррора Alan Wake 2 — даты выхода локализаций назовут позже.

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