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Сериал Рай от автора Это мы (2025): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода мистического сериала «Рай» от создателя «Это мы»
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26 января состоялась премьера мистического сериала «Рай» от Дэна Фогельмана, автора драмеди «Это мы». Шоу рассказывает историю команды службы безопасности, которая получает задание защищать бывшего президента. Однако сразу же выясняется, что в деле замешаны потусторонние силы.

В первый сезон войдёт восемь эпизодов: первые три серии показали в январе, а остальные будут выходить еженедельно по вторникам в онлайн-кинотеатре Hulu. Финал состоится уже 4 марта.

Расписание выхода мистического сериала «Рай» от создателя «Это мы»

ЭпизодДата выхода
1-я серия26 января
2-я серия28 января
3-я серия28 января
4-я серия4 февраля
5-я серия11 февраля
6-я серия18 февраля
7-я серия25 февраля
8-я серия4 марта
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