26 января состоялась премьера мистического сериала «Рай» от Дэна Фогельмана, автора драмеди «Это мы». Шоу рассказывает историю команды службы безопасности, которая получает задание защищать бывшего президента. Однако сразу же выясняется, что в деле замешаны потусторонние силы.

В первый сезон войдёт восемь эпизодов: первые три серии показали в январе, а остальные будут выходить еженедельно по вторникам в онлайн-кинотеатре Hulu. Финал состоится уже 4 марта.

Расписание выхода мистического сериала «Рай» от создателя «Это мы»