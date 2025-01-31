Расписание выхода мистического сериала «Рай» от создателя «Это мы»
26 января состоялась премьера мистического сериала «Рай» от Дэна Фогельмана, автора драмеди «Это мы». Шоу рассказывает историю команды службы безопасности, которая получает задание защищать бывшего президента. Однако сразу же выясняется, что в деле замешаны потусторонние силы.
В первый сезон войдёт восемь эпизодов: первые три серии показали в январе, а остальные будут выходить еженедельно по вторникам в онлайн-кинотеатре Hulu. Финал состоится уже 4 марта.
Расписание выхода мистического сериала «Рай» от создателя «Это мы»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|26 января
|2-я серия
|28 января
|3-я серия
|28 января
|4-я серия
|4 февраля
|5-я серия
|11 февраля
|6-я серия
|18 февраля
|7-я серия
|25 февраля
|8-я серия
|4 марта
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