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Роман Курцын и Ева Смирнова представили фильм «Капитан Крюк» за три недели до выхода

Роман Курцын и Ева Смирнова представили фильм «Капитан Крюк» за три недели до выхода
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30 января в Москве прошёл премьерный показ спортивной комедии «Капитан Крюк». На ивенте присутствовали звёзды кино, инфлюенсеры и СМИ. Кроме того, ленту лично представили Роман Курцын и Ева Смирнова — ведущие актёры будущей ленты. Премьера фильма в кинотеатрах России состоится уже 20 февраля.

«Капитан Крюк» расскажет историю бывшего успешного хоккеиста Никиты Крюкова. Однажды ему приходит ложное сообщение о смерти мамы, с которой он долгое время практически не общался — он не смог простить того, что она почти сразу сошлась с другим человеком после смерти отца.

Сообщение посылает его младшая сестра — дочь мамы от второго брака. Она надеется, что Крюков приедет и приведёт её хоккейную команду к победе. Однажды мама уговаривает Никиту посетить тренировку своей дочери, и хоккеист решает заняться детской командой, приведя её к победе.

Главные роли в фильме сыграли Роман Курцын («Балканский рубеж»), Ольга Тумайкина («Лёд 2») и Ева Смирнова («Папины дочки. Новогодние»). Режиссёром выступил Максим Максимов («Не одна дома»), а сценарий написал Михаил Зубко («Кентавр»).

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