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Netflix показал новый кадр из комедии «Счастливчик Гилмор 2» с Адамом Сэндлером

Netflix показал новый кадр из комедии «Счастливчик Гилмор 2» с Адамом Сэндлером
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Онлайн-кинотеатр Netflix показал новый кадр из фильма «Счастливчик Гилмор 2» с Адамом Сэндлером. На нём можно увидеть главного героя будущего фильма, который готов нанести мощнейший удар клюшкой для гольфа по ненавистному мячику. Премьера ленты состоится уже летом 2025 года, точную дату выхода назовут позже.

Фото: Netflix

Оригинальный фильм «Счастливчик Гилмор» рассказывает о Хэппи Гилморе, который с детства обожал хоккей, но способностями для этой игры не обладал. Случай дал ему в руки клюшку для гольфа, и его удар стал самым мощным за всю историю этого «лужаечного» вида спорта, который он так презирал.

Картина вышла в мировом прокате в 1996 году и заработала около $ 41 млн при бюджете в $ 12 млн. После этого лента стала большим хитом на телевидении, права на неё затем приобрёл Netflix.

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