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Вышел опенинг аниме по Devil May Cry с треком Rollin' от Limp Bizkit

Вышел опенинг аниме по Devil May Cry с треком Rollin' от Limp Bizkit
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Netflix опубликовала опенинг аниме по Devil May Cry. Примечательно, что в качестве трека для него авторы выбрали сверхпопулярную композицию Rollin' от группы Limp Bizkit.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Над сериалом работает создатель аниме-адаптации Castlevania Ади Шанкар, за производство отвечает команда Studio Mir, выпустившая мультсериалы «DOTA: Кровь дракона», «Ведьмак: Кошмар волка» и другие. Точное описание сюжетной завязки грядущего анимационного мультсериала авторы пока не предоставили.

Премьера шоу состоится 3 апреля в стриминговом сервисе Netflix.

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