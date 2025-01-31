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LEGO выпустит набор с монстрами из фильма «Minecraft в кино»

LEGO выпустит набор с монстрами из фильма «Minecraft в кино»
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Компания LEGO анонсировала два набора по мотивам фильма «Minecraft в кино». Они дают представление, каких монстров из игры авторы покажут в грядущей экранизации. Как минимум среди них будут гасты, зомби, пиглины и гигантские зомби-пиглины.

Первый набор Woodland Mansion Fighting Ring стоит $ 50 и включает 491 деталь, а второй под названием Ghast Balloon Village Attack стоит $ 70 и включает 555 деталей. Они оба поступят в продажу 1 марта.

События «Майнкрафта» развернутся в наши дни, когда четырёх неудачников внезапно затягивает через таинственный портал в странную кубическую страну. Теперь им предстоит вернуться домой, сражаясь со злыми созданиями, которые стоят на их пути.

Премьера экранизации кубического мира состоится 4 апреля.

Набор Woodland Mansion Fighting Ring

Фото: LEGO

Набор Ghast Balloon Village Attack

Фото: LEGO

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