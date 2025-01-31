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Видеокарта RTX 5090 оказалась в дефиците спустя сутки после старта продаж

Видеокарта RTX 5090 оказалась в дефиците спустя сутки после старта продаж
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Как сообщают журналисты издания The Verge, видеокарта RTX 5090 оказалась в дефиците спустя сутки после старта продаж. Во многих магазинах крупной сети Micro Center по всей территории США видеокарты вообще не было в наличии в первый день.

Большинство магазинов располагали к старту продаж запасом максимум из 10 видеокарт. Хоть RTX 5080 было купить немного легче, однако они тоже очень быстро пропали из ассортимента Best Buy и Amazon.

Многие розничные сети теперь размещают только предварительные заказы на RTX 5090. Магазины Scan в Великобритании и вовсе предупреждают клиентов, что видеокарта не появится в наличии до конца мая — ждать пополнения запасов предстоит четыре месяца.

На фоне сложившейся ситуации с дефицитом спекулянты начали выставлять RTX 5090 на eBay по цене в $ 5 тыс. и более. Напомним, рекомендуемая стоимость видеокарты составляет $ 2 тыс.

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