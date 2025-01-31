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Драма «Дыхание шторма» с Вуди Харрельсоном выйдет в России 3 апреля

Драма «Дыхание шторма» с Вуди Харрельсоном выйдет в России 3 апреля
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Вышел русский трейлер драматического фильма «Дыхание шторма» с Вуди Харрельсоном в главной роли. Из него стало известно, что лента появится в кинотеатрах России 3 апреля.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Focus Features.

Сюжет картины основан на реальных событиях. Корабль с дайверами попадает в сильный шторм. В результате аварии обрывается страховочный трос, и один из участников команды застревает на дне Северного моря. Запаса кислорода у него всего на пять минут, а помощь может прийти не раньше, чем через полчаса. Экипаж принимает непростое решение рисковать кораблём и всей командой, чтобы вернуть друга живым домой, где его ждёт невеста.

Также в актёрский состав вошли МайАнна Бёринг, Симу Лю, Клифф Кёртис, Финн Коул, Кристиан Шиклуна, Дэвид О’Доннелл, Риз Кхан, Коннор Рид, Ник Биадон и другие. Кресло режиссёра занял Алекс Паркинсон («Речные монстры»).

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