PARIVISION выбила HEROIC с топ-турнира FISSURE PLAYGROUND #1 по «Доте»

Российская PARIVISION одержала первую победу в нижней сетке топ-турнира FISSURE PLAYGROUND #1 по Dota 2.

В первом раунде нижней сетки команда Владимира No[o]ne Миненко встретилась с HEROIC. Несмотря на то что «хероики» вышли в плей-офф без единого поражения, PV с лёгкостью разгромила южноамериканскую команду со счётом 2:0. Общая длительность двух карт — меньше часа.

Во втором раунде нижней сетки PARIVISION будет противостоять российской BetBoom Team. HEROIC же остановилась на 7-8-м месте и заработала $ 35 тыс.

Топ-турнир FPG по «Доте» проходит в период с 24 января по 2 февраля 2025 года в Белграде, Сербия. В рамках чемпионата 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.