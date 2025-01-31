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PARIVISION выбила HEROIC с топ-турнира FISSURE PLAYGROUND #1 по «Доте»

PARIVISION выбила HEROIC с топ-турнира FISSURE PLAYGROUND #1 по «Доте»
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Российская PARIVISION одержала первую победу в нижней сетке топ-турнира FISSURE PLAYGROUND #1 по Dota 2.

В первом раунде нижней сетки команда Владимира No[o]ne Миненко встретилась с HEROIC. Несмотря на то что «хероики» вышли в плей-офф без единого поражения, PV с лёгкостью разгромила южноамериканскую команду со счётом 2:0. Общая длительность двух карт — меньше часа.

Dota 2. FISSURE PLAYGROUND #1 . Раунд 1 (нижняя сетка)
31 января 2025, пятница. 13:40 МСК
HEROIC
Окончен
0 : 2
PARIVISION

Во втором раунде нижней сетки PARIVISION будет противостоять российской BetBoom Team. HEROIC же остановилась на 7-8-м месте и заработала $ 35 тыс.

Топ-турнир FPG по «Доте» проходит в период с 24 января по 2 февраля 2025 года в Белграде, Сербия. В рамках чемпионата 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

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