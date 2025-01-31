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ESL объявил об изменениях в экосистеме ESL Pro Tour по Dota 2

ESL объявил об изменениях в экосистеме ESL Pro Tour по Dota 2
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Турнирный оператор ESL анонсировал изменения в экосистеме ESL Pro Tour, сфокусированной на Dota 2. Анонс состоялся на официальном сайте компании.

Обновление условий функционирования EPT, как утверждают представители ESL, связано со стремлением организаторов оказать поддержку клубам, утратившим некоторые способы монетизации после отмены DPC-системы.

Так, уже начиная с топ-турнира DreamLeague Season 25, призовой фонд на всех соревнованиях от ESL будет разделён на две части: долю игроков и долю клубов. Так, например, по итогам DL S25 игроки разыграют $ 750 тыс. призовых, а клубы напрямую поучаствуют в розыгрыше $ 250 тыс.

Кроме этого, турнирный оператор перенёс некоторые чемпионаты. DreamLeague Season 26 пройдёт в период с 19 мая по 1 июня (изначальные даты — с 12 по 25 мая), а DreamLeague Season 27 — с 13 по 19 октября (изначальные даты — с 3 по 9 ноября).

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