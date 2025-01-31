В Kingdom Come: Deliverance 2 будет русский язык

До выхода Kingdom Come: Deliverance 2 остаются считаные дни. К счастью для русскоязычных геймеров, сиквел средневековой RPG получит локализацию: в игре будут русские субтитры, но, как и в первой части, без озвучки.

Согласно информации на странице тайтла в Steam, дубляж будет доступен только на английском, французском, немецком, испанском, чешском и японском языках.

Фото: Steam

Разработчики обещают выпустить достойную наследницу оригинальной игры с ещё более грандиозными баталиями, более проработанным и увлекательным открытым миром, а также рассказать захватывающую историю о мире средневековой Чехии.

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 состоится на ПК, PS5 и Xbox Series одновременно – 4 февраля в 19:00 мск.