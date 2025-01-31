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StarLadder куплен более чем за $ 5,5 млн — сделку совершила компания, связанная с ESL

StarLadder куплен более чем за $ 5,5 млн — сделку совершила компания, связанная с ESL
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Компания Nodwin Gaming приобрела турнирного оператора StarLadder. По слухам, NG связана с организатором соревнований ESL.

Игровая компания приобрела все активы украинского турнирного оператора за $ 5,5 млн. Вторая часть сделки будет выплачена после достижения целевых показателей. Отмечается, что CEO и основатель StarLadder Роман Романцов продолжит управлять бизнесом как акционер Nodwin Gaming.

Как сообщают инсайдеры, Nodwin Gaming связана с крупным турнирным оператором ESL. Так, ESL FACEIT Group владеет 1,11% материнской компании NG Nazara Technologies. Кроме этого, в Nodwin на некоторых высокопоставленных должностях работают бывшие сотрудники ESL.

Ранее стало известно, что StarLadder вернулся на про-сцену Counter-Strike 2. СМИ сообщают, что турнирный оператор может провести второй мэйджор по CS2 в 2025 году.

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