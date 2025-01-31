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«Крейвен-охотник» собрал в прокате $ 59 млн — худший результат для кинокомиксов Sony

«Крейвен-охотник» собрал в прокате $ 59 млн — худший результат для кинокомиксов Sony
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Фильм «Крейвен-охотник» завершил прокат в кинотеатрах по всему миру. За время показа лента заработала всего $ 59 млн при бюджете в $ 110 млн. Это худший результат среди всех лент в киновселенной Sony Pictures.

Для сравнения, даже провалившиеся «Морбиус» ($ 167 млн) и «Мадам Паутина» ($ 100 млн) получили за время проката больше. «Крейвен-охотник» доступен для просмотра в стриминговых сервисах с 14 января.

«Крейвен-охотник» — картина в супергеройской киновселенной Sony. Лента рассказывает историю становления одного из главных противников Человека-паука — русского эмигранта Сергея Кравинова в исполнении Аарона Тейлор-Джонсона.

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