Ремейк «Токсичного мстителя» с Питером Динклэйджем выйдет 29 августа

Журналисты издания Deadline сообщили, что ремейк «Токсичного мстителя» с Питером Динклэйджем появится в мировом прокате 29 августа. Выйдет ли лента в кинотеатрах России, пока неизвестно.

Оригинальный фильм 1984 года рассказывал об уборщике, превратившемся в жуткого мутанта. После мутации он решает бороться за справедливость. Ремейк картины анонсировали аж в 2019 году, однако с тех пор фильм не могли выпустить из-за различных проблем.

Также в актёрский состав вошли Кевин Бейкон, Элайджа Вуд, Джейкоб Тремблей, Джейн Леви, Тейлор Пейдж, Джулия Дэвис, Мэйкон Блэр, Сара Нилс, Спенсер Уайлдинг и другие. Кресло режиссёра занял актёр Мэйкон Блэр, который играл в «Оппенгеймере» и «Золоте».