Боевик «Опустошение» с Томом Харди выйдет весной

Боевик «Опустошение» с Томом Харди («Безумный Макс: Дорога ярости», трилогия «Веном») в главной роли выйдет на Netflix весной. Точная дата премьеры пока не раскрывается. Хронометраж грядущей ленты составит 1 час 45 минут.

Согласно синопсису, детектив должен разыскать исчезнувшего сына некоего политика и распутать тёмную сеть заговоров и коррупции в городе. Детали сюжета ещё неизвестны.

Также в актёрский состав вошли Тимоти Олифант, Форест Уитакер, Луис Гусман, Наргес Рашиди, Кселиа Мендес-Джонс, Ричард Хэррингтон, Джилл Винтерниц, Джесси Мей Ли и другие. Кресло режиссёра занял Гарет Эванс, постановщик «Рейда» и «Банд Лондона».