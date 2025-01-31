Переиздания The Sims и The Sims 2 вышли на ПК

Вечером 31 января состоялся релиз переизданий The Sims и The Sims 2 на ПК. В честь данного события компания Electronic Arts опубликовала тематический трейлер с живыми актёрами.

Видео доступно на YouTube-канале The Sims. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

Разработчики не внесли в новые версии проектов никаких серьёзных улучшений. Обе части The Sims просто адаптировали для стабильной работы на актуальных операционных системах. В комплекте с переизданиями включены все выходившие для оригинальных игр DLC.

Первая часть доступна для покупки в Steam за $ 20, а вторая — за $ 30. Примечательно, что в переиздании The Sims 2 предусмотрен русский язык, а в обновлённой версии The Sims локализация отсутствует.

Приобрести обе игры можно комплектом с помощью набора «25-летие The Sims», в который также входят дополнительные материалы для The Sims 4. Стоимость бандла составляет $ 40.