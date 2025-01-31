В Kingdom Come: Deliverance 2 не будет антипиратской защиты Denuvo

До выхода Kingdom Come: Deliverance 2 остаются считаные дни. Многие геймеры опасались, что игру снабдят антипиратской защитой Denuvo. Однако разработчики заявили, что в их грядущем проекте не будет как Denuvo, так и других DRM-систем.

Геймеры недолюбливают Denuvo, поскольку в большинстве случаев она сильно бьёт по производительности игр и чрезмерно нагружает ПК.

Разработчики обещают выпустить достойную наследницу оригинальной игры с ещё более грандиозными баталиями, более проработанным и увлекательным открытым миром, а также рассказать захватывающую историю о мире средневековой Чехии.

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 состоится на ПК, PS5 и Xbox Series одновременно – 4 февраля в 19:00 мск.