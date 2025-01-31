Российская VP прошла в основную стадию IEM Katowice 2025 по CS2

Российская Virtus.pro отобралась в основную стадию топ-турнира IEM Katowice 2025 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В решающем матче плей-ин «медведи» столкнулись с бразильской MIBR. VP одолела своих оппонентов со счётом 2:0 и гарантировала себе слот в групповой стадии престижного соревнования. Бразильцы, в свою очередь, покинули ивент.

Помимо Virtus.pro, в основную стадию турнира в Катовице отобрались следующие коллективы: Eternal Fire, 3DMAX, GamerLegion, FURIA Esports, Team Liquid, Astralis, Virtus.pro и BIG.

Топ-турнир IEM Katowice 2025 по CS2 проходит в LAN-формате с 29 января по 9 февраля в Катовице, Польша. В рамках соревнования 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.