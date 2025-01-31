NAVI не согласна с решением ESL о дисквалификации «молодёжки» с турнира по Dota 2

Украинский клуб Natus Vincere опубликовал официальное заявление, касающееся дисквалификации состава NAVI Junior с топ-турнира ESL One Raleigh 2025 по Dota 2.

В своей публикации представители NAVI утверждают, что турнирный оператор не осведомил команду о том, что багом со Smoke of Deceit нельзя пользоваться.

В качестве примера «рождённые побеждать» привели организаторов ивента PGL Wallachia, которые заранее дали понять, что данный баг запрещён, в связи с чем никто не злоупотреблял ошибкой.

Также Natus Vincere использовала следующую риторику: «нашу команду признали более виновной, чем остальные 30 коллективов», а также «оказалось, что баг всё же можно использовать, но только ограниченное количество раз, если ты Tundra Esports или Team Spirit».

При этом представители клуба отметили, что, хоть они и разочарованы решением ESL, им придётся его принять.

Ранее турнирный оператор ESL дисквалифицировал NAVI Junior с топ-ивента ESL One Raleigh 2025 за злоупотребление запрещённым багом.