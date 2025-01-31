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Расписание матчей IEM Katowice 2025 по Counter-Strike 2 на 1 февраля (Катовице по КС)

Расписание первого дня групп IEM Katowice 2025 по CS2 — VP против G2, NAVI против FURIA
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1 февраля начнётся групповая стадия топ-турнира Intel Extreme Masters Katowice 2025 по Counter-Strike 2.

В рамках группового этапа дебютируют команды, получившие прямые приглашения в основную стадию, и составы, победившие в плей-ин. Коллективы, которые проиграют в верхней сетке, упадут в нижнюю, а победители приблизятся к выходу в плей-офф. Все матчи пройдут в формате best-of-3.

Расписание игр IEM Katowice 2025 по CS2 на 1 февраля, субботу:

  • 15:30. Группа A, верхняя сетка, Eternal Fire (Турция) — Team Falcons (Европа);
  • 15:30. Группа A, верхняя сетка, Team Vitality (Европа) — 3DMAX (Франция);
  • 18:00. Группа A, верхняя сетка, G2 Esports (Европа) — Virtus.pro (Россия);
  • 18:00. Группа A, верхняя сетка, BIG (Германия) — FaZe Clan (Европа);
  • 20:30. Группа B, верхняя сетка, FURIA Esports (Бразилия) — Natus Vincere (Украина);
  • 20:30. Группа B, верхняя сетка, MOUZ (Европа) — GamerLegion (Европа).

Топ-турнир IEM Katowice 2025 по CS2 проходит в LAN-формате с 29 января по 9 февраля в Катовице, Польша. В рамках соревнования 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

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