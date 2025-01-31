BetBoom Team вылетела с топ-турнира FISSURE PLAYGROUND #1 по Dota 2

Российская BetBoom Team завершила своё выступление в рамках LAN-чемпионата FISSURE PLAYGROUND #1 по Dota 2.

Во втором раунде нижней сетки состоялось дерби российских команд BetBoom Team — PARIVISION. После уверенной победы на первой карте PV столкнулась с проблемами во второй игре, однако из-за критической ошибки оппонентов составу Алана Satanic Галлямова удалось завершить матч со счётом 2:0 в свою пользу.

В результате данного противостояния BB Team покинул FPG, остановившись на 5-6-й строчке с $ 50 тыс. призовых. Для PARIVISION же ивент продолжается, и в следующем раунде команда будет противостоять победителю серии Talon Esports — Team Spirit.

Топ-турнир FPG по «Доте» проходит в период с 24 января по 2 февраля 2025 года в Белграде, Сербия. В рамках чемпионата 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.