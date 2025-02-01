Расписание четвёртого дня плей-офф FISSURE PLAYGROUND #1 по «Доте»
Сегодня, 1 февраля, продолжится плей-офф топ-турнира FISSURE PLAYGROUND #1 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.
По итогам сегодняшнего дня определится первый финалист чемпионата. Кроме этого, соревнование покинут две команды из нижней сетки.
Расписание игр FPG по «Доте» на 1 февраля, суббота:
- 14:00. Нижняя сетка, Team Spirit (Россия) — Talon Esports (Азия);
- 17:30. Верхняя сетка, Tundra Esports (Европа) — Team Falcons (Ближний Восток);
- 21:00. Нижняя сетка, PARIVISION (Россия) — победитель первой пары.
Топ-турнир FPG по Dota 2 проходит в LAN-формате с 24 января по 2 февраля 2025 года в Белграде, Сербия. В рамках чемпионата 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.
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