Расписание четвёртого дня плей-офф FISSURE PLAYGROUND #1 по «Доте»

Сегодня, 1 февраля, продолжится плей-офф топ-турнира FISSURE PLAYGROUND #1 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

По итогам сегодняшнего дня определится первый финалист чемпионата. Кроме этого, соревнование покинут две команды из нижней сетки.

Расписание игр FPG по «Доте» на 1 февраля, суббота:

14:00. Нижняя сетка, Team Spirit (Россия) — Talon Esports (Азия);

— Talon Esports (Азия); 17:30. Верхняя сетка, Tundra Esports (Европа) — Team Falcons (Ближний Восток);

21:00. Нижняя сетка, PARIVISION (Россия) — победитель первой пары.

Топ-турнир FPG по Dota 2 проходит в LAN-формате с 24 января по 2 февраля 2025 года в Белграде, Сербия. В рамках чемпионата 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.