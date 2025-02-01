Второй сезон «Песочного человека» от Netflix станет финалом сериала

Второй сезон сериала «Песочный человек» станет последним. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на создателей произведения. Продолжение выйдет в 2025 году и завершит историю шоу. Авторы отмечают, что изначально задумывали сериал как раз на два сезона.

Судя по всему, отмена проекта связана с недавними обвинениями создателя оригинального комикса Нила Геймана. Знаменитого голливудского сценариста обвиняют в насилии, иск подали сразу несколько девушек, знакомых с ним уже много лет. Ранее по этой же причине третий сезон «Благих знамений» от Amazon превратили в полнометражный фильм, съёмки которого завершает уже без Геймана.

«Песочный человек» стартовал в 2022 году и рассказывает о повелителе царства снов по имени Морфей, который провёл 70 лет в плену у оккультиста Родерика Бёрджесса. Теперь герою предстоит вернуть былую силу, возродить своё царство и понять, как изменился он сам.

Главную роль в сериале исполняет Том Стёрридж («Рок-волна»), вместе с ним в шоу также снялись Бойд Холбрук («Логан»), Дженна Коулман («Доктор Кто») и Дэвид Тьюлис («Гарри Поттер и Узник Азкабана»).